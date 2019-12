Jorge Mendes ha parlato dal palco dei Globe Soccer Awards dopo aver ricevuto il premio come miglior agente dell'anno. Il procuratore portoghese è a sedere in prima fila accanto a Cristiano Ronaldo e Joao Felix. "Ringrazio i miei assistiti, i miei calciatori e coloro che mi hanno votato - le parole di Mendes -. Sono qui con Joao Felix che è il miglior giovane calciatore al mondo e Cristiano Ronaldo che è il migliore della storia. Due settimane ha fatto un grandissimo gol, che è diventato molto famoso. Credo che sia ancora in aria".