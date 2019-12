La Juventus è a caccia di un terzino per gennaio, Jorge Mendes si è mosso per offrire ai bianconeri Nelson Semedo del Barcellona. Un nome che già in passato era circolato in orbita Juve, su Semedo c'è anche il Milan e i bianconeri valuteranno se la pista è percorribile. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.