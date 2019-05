Florentino Perez dà il via libera a James Rodriguez che al termine della stagione rientrerà alla base dal Bayern Monaco. Il suo agente Jorge Mendes lo ha già offerto in tempi non sospetti ai bianconeri e parlando a Radio Onda Cero, Florentino Perez ha fatto "Non abbiamo ancora preso una decisione. So solo cosa ci hanno detto questa volta (dall'entourage, ndr), ovvero che con lui non faranno affari a spese del Real Madrid e questo mi sembra buono".che non bloccherà la sua cessione".