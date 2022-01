La Procura Portoghese sta indagando su Jorge Mendes, super procuratore anche di Cristiano Ronaldo, per alcune irregolarità sulle sue attività finanziarie. Secondo il portale spagnolo ABC, le tre società del portoghese, Gestifute, Start e Polaris, e 12 conti correnti sono finiti nel mirino della Procura in una doppia operazione contro le attività corruttive che vede interessante anche due grandi del calcio come Benfica e Porto. Il periodo sotto la lente d'ingrandimento è compreso tra il 2015 e il 2019.