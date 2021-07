. Mentre Ronaldo è apparso tranquillo e sereno in barca, dove si gode le vacanze, rilassato ma in attesa della nuova stagione. Sostiene chi lo conosce bene - scrive Tuttosport - che CR7 sia tutto tranne che preoccupato di ciò che potrà accadere: il feeling con Mendes è talmente evoluto che qualsiasi cosa succeda «sarà per il meglio», come lui stesso ha dichiarato.Secondo il quotidiano, "non smania dal desiderio di scappare da Torino e non è una questione esclusivamente economica a tenerlo aggrappato alla Juventus per il residuo anno di contratto ancora in vigore, dal costo di 31 milioni netti". Una cifra che praticamente nessuno si può permettere. La domanda da porsi, alla fine, è un’altra:Ecco, CR7 non ha ancora deciso, ma qualche sensazione, filtrata dal suo entourage, porta più verso la permanenza: non gli dispiacerebbe misurarsi nuovamente con Allegri e ha la sicurezza di poter dare ancora tantissimo. L’incontro tra Mendes e Cherubini è imminente, l’attesa cresce perché la pressione del Paris Saint-Germain c'è ancora.