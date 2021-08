Cosa fa Ronaldo? E chi verrebbe al suo posto? Siamo al termine del 26 agosto e non abbiamo ancora certezze, né s'intravedono all'orizzonte. Dunque, atteniamoci ai fatti. Il blitz di Mendes ha prodotto un incontro, organizzato a Torino verso ora di pranzo. Non l'ha richiesto CR7, non l'ha nemmeno cercato il super agente portoghese: è stata la stessa Juventus a decidere di muoversi, consapevole che le voci su Cristiano avessero un fondamento concreto.Ormai ha deciso, in realtà l'ha fatto da tempo. Da tre settimane ha intensificato i contatti con chi ha chiesto informazioni, City su tutti e Psg in secondo piano. Mancava solo l'offerta: non è arrivata, può farlo nelle prossime ore. Perché così tardi? Perché il Manchester ha perso definitivamente Kane e ha comunque bisogno di una punta, di una punta vera.fficialmente per parlare di un giovane olandese più la cessione di Wesley (da non sottovalutare, libererebbe un posto da extracomunitario), ufficiosamente sullo sfondo tiene salda la posizione di Moise Kean. E' arrivato questa mattina e come sempre si è fatto vedere al telefono, indaffarato, mille pensieri e altrettante cose da fare. Finché non si sblocca CR7, non si sblocca nient'altro. Le ore calde, bollenti, da qualche parte porteranno.