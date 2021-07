Jorge Mendes è in Italia anche per definire il futuro di Cristiano Ronaldo. La tappa a Roma per Mourinho, poi via per i nuovi incontri. Come scrive Tuttosport, "l’incontro tra Mendes e Cherubini è imminente e con il raduno della squadra bianconera fissato tra cinque giorni cresce a dismisura l’attesa: della Juve e dei corteggiatori di Cristiano tra cui l’insaziabile Paris Saint-Germain". La Juventus aspetta la decisione dell'attaccante portoghese, mentre il Psg apre i contatti.