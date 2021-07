Jorge Mendes è in Italia! Dopo un passaggio a Roma per definire il passaggio di Rui Patricio dal Wolverhampton ai giallorossi, l'agente portoghese potrebbe andare a Torino per discutere il futuro di. La Juventus aspetta una risposta dal giocatore per capire come muoversi sul mercato, il Psg è sempre lì alla finestra pronto ad approfittarne: contatti già avviati tra Mendes e l'agente di CR7, in attesa di una scelta definitiva.