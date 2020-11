4









Il migliore della storia. Così l'ha definito Jorge Mendes e il protagonista non può non essere Cristiano Ronaldo: "L’ho detto tante volte in passato e credo che adesso in pochi abbiano ancora dei dubbi: Cristiano è il migliore della storia ed è incomparabile". Ecco, ed è fortunata la Juventus ad averlo: specialmente se resiste questo stato di grazia.



I RECORD - "Non esistono record che Cristiano non possa battere. Presto diventerà il giocatore con più gol nella storia a livello di nazionali e in assoluto", ha detto ancora Mendes. Il prossimo record, sì, riguarda sempre i gol, solo i gol. Proverà ad arrivare a Pelé e Romario (767 e 772 reti), o magari a Bican (805), goleador di tutti i tempi. Nel frattempo, proverà pure a vincere tutto. Compresa quella Champions che insegue da anni, ma mai quanto la Juventus: 25 anni è un'attesa fin troppo lunga.