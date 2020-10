Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ecco un commento sul mercato gestito da Jorge Mendes: "Ad arricchirsi non è una squadra, né un proprietario di club, né un direttore sportivo: è un procuratore. Il suo nome è Jorge Mendes e le sue manovre sono state così spericolate da indurre a occuparsene un quotidiano come il New York Times. Molte delle recenti attività del super agente portoghese e della sua agenzia Gestifute ruotano intorno al Wolverhampton, squadra di Premier, dal 2016 di proprietà, grazie all’intermediazione di Mendes, del colosso cinese Fosun International, che oggi detiene a sua volta, guarda la combinazione, il 15% di Gestifute. I Wolves normalmente schierano più giocatori portoghesi di Benfica o Porto.



(...) Mendes è stato protagonista di altre operazioni boom di questo povero mercato, come la cessione del difensore Ruben Dias dal Benfica al Manchester City per 68 milioni più bonus con in cambio annesso trasferimento di Otamendi (cliente di Mendes) a Lisbona per 18 milioni".