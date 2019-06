Jorge Mendes è a Madrid, per definire il trasferimento di Joao Felix dal Benfica all'Atletico, disposto a pagare i 120 milioni di euro di clausola rescissoria imposti dal club portoghese. Una volta concluso l'affare, come racconta oggi Il Mattino, sarà tempo di parlare del futuro di James Rodriguez con il Real Madrid. Il Napoli resta in pole per il suo acquisto, in prestito con diritto di riscatto, anche se i Blancos stanno pensando di inserirlo in una clamorosa trattativa con il Paris Saint-Germain per portare Neymar a Madrid, come riportato dalla Spagna. E per la Juventus potrebbe arrivare una doppia beffa di mercato.