Memoriale Heysel, Garimberti (JMuseum): 'Juventus e Liverpool insieme per la prima volta'

Memoriale Heysel, le parole di Paolo Garimberti

Anche, direttore dello, ha parlato ai nostri microfoni durante l'inaugurazione di "Verso Altrove" , il memoriale dedicato alle vittime dell'inaugurato questa mattina alla Continassa.- "Lo abbiamo sempre fatto in questi 40 anni, abbiamo sempre voluto ricordare e non dimenticare per una ragione molto semplice: se impari la lezione dal passato riesci a guardare al futuro in modo diverso. Ci sono due temi fondamentali che l'Heysel ha imposto: innanzitutto che ci vuole un'educazione sportiva, che essere tifosi va bene ma bisogna farlo nella misura giusta. E questo è un tema che è rimasto anche 40 anni dopo, ci sono episodi anche recenti che dimostrano che il tifo violento non è ancora stato estirpato del tutto, anche negli stadi europei in generale. Il secondo tema è quello degli impianti, che devono essere moderni e sicuri. Di recente in Italia sono stati costruiti solo due stadi con criteri moderni, gli altri risalgono tutti all'epoca fascista oppure agli anni '90 quando ci furono i Mondiali, ed è chiaro che non possono rispondere alle esigenze degli eventi di oggi che richiamano decine di migliaia di persone. La lezione dell'Heysel, quindi, non è solo memoria delle vittime, di cui ci ricordiamo ogni anno, ma soprattutto della sicurezza e dell'educazione sportiva".

- "Per tanti anni non è stato facile avere tutte e due le società insieme. Il fatto di avere qui una gloria come Ian Rush, che ha giocato anche nella Juventus, l'ad e il responsabile della comunicazione per noi ha un significato molto importante ed è la prima volta che succede, voglio sottolinearlo".