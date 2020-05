No. Felipe Melo non l'ha presa bene. L'ex centrocampista del Galatasaray non riesce a buttar giù le parole di Giorgio Chiellini su di lui: "​Uno anche peggiore (di Balotelli ndr) era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche hai dirigenti: è una mela marcia". Il brasiliano ha ribattuto duramente al numero tre bianconero e nelle ultime ore ha rincarato la dose sui social postando una foto di un contrasto con Chiellini durante la famosa partita Galatasaray-Juve del 2013, quando i turchi eliminarono la Juve dalla Champions: "Godo ancora", ha scritto su Instagram il brasiliano aggiungendo sotto la musica di "Ciao Ciao bambina".