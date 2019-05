Your browser does not support iframes.

Melissa Satta si è raccontata, tra vita privata e passato da calciatrice, sul nuovo numero di Grazia. Alla domanda sulla fine della storia d’amore con Kevin Prince Boateng, l’ex velina risponde con un secco “no comment”, per poi parlare della propria quotidianità: “Mi piace vestirmi con tute, speaker e giacche oversize. Sono un maschiaccio”. E sul calcio femminile aggiunge: “Da ragazza in Sardegna giocavo in serie C. Poi ho smesso, ma ho capito che è importante esporsi in prima persona a favore del calcio femminile per combattere gli stereotipi”.



MADDOX E LA MAGLIA DI CR7 - Melissa racconta poi un retroscena sul figlio Maddox, che come il padre ha una grande passione per il calcio: “Appena torna a casa, si spoglia e corre a indossare una delle magliette di una delle squadre preferite: l’ultima gliel’ha regalata Cristiano Ronaldo, ma lui è affezionato anche a quella del Milano del Sassuolo, dove ha giocato Kevin”.