Come vi abbiamo già fatto notare stamattina, Rodrigo Bentancur oggi può festeggiare non solo il compleanno della sua fidanzata Melany La Banca, ma anche il sesto anniversario della loro storia d'amore, iniziata quando il centrocampista uruguayano era "solo" un talento del Boca Juniors che la Juventus aveva individuato tra le possibili contropartite nella cessione di Tevez. Che combinazione a casa Bentancur in questo lunedì d'inizio aprile: Pasquetta, compleanno della compagna, anniversario!

Qui di seguito vi presentiamo una gallery di foto della bella Mel, pubblicate sul suo profilo Instagram