Italia batte Belgio 2-1 all'Allianz Stadium e arriva terza nella Nations League 2021. Questi voti e giudizi dei principali quotidiani sportivi sullo juventino Manuel Locatelli:Bene "alla Jorginho", meglio quando il play del Chelsea entra e lui si sposta in mezzala. Meno palleggio, imposta con filtranti.Più mezzala che regista e lo conferma in azzurro. Da vertice basso perde respiro nel palleggio e nella corsa, deve preoccuparsi di dare equilibrio. Lo fa discretamente, ma servirebbe continuità per crescere da vice Jorginho.Mancini gli consegna le chiavi del centrocampo, in cabina di regia al posto dell'imprescindibile Jorginho: esperimento da rivedere, ogni tanto perde un tempo di gioco, ma a livello di applicazione è encomiabile.