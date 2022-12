I riflettori sono tutti, o quasi, per Kenane Tommaso, i colpi dell’estate per il settore giovanile della Juventus e per l’attacco a disposizione di Paolo: attaccante classe 2004 nativo di Tortona e arrivato a Vinovo dal Genoa nell’estate del 2018.Alto, longilineo, grande mobilità e capacità tecnica. Prima punta che, però, ama fare da raccordo e giocare con e per la squadra, piuttosto di aspettare palloni negli ultimi metri di campo avversario. In questo momento è il primo marcatore della Juventus Primavera in campionato:. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, le reti sono arrivate solo in campionato, mentre inlo score si ferma ad un assist; ci sarà tempo per rifarsi, a partire dal playoff contro ilInsomma, numeri che non si possono sottovalutare e che, un po’, spostano i riflettori pure su di lui. Oltre i gol e gli assist, come abbiamo già detto, la capacità di rendersi utile nella manovra della squadra e qualità tecniche che solitamente appartengono a chi gioca qualche metro più dietro. Se c’è qualcosa su cui deve lavorare, però, è l’atteggiamento: entrate dure, palloni che non arrivano e gol sbagliati tendono ad innervosirlo oltre maniera.