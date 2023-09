. Un paragone indubbiamente forte, ma vero a tutti gli effetti. A vent'anni compiuti da poco più di un mese, infatti, Fabioha già raggiunto il traguardo delle 50 presenze con la maglia della, quella dei "grandi", che ha indossato per la prima volta nel marzo 2022 e poi la scorsa stagione con maggiore continuità, fino ai tre gettoni già collezionati quest'anno (solo con il Bologna è rimasto in panchina), dopo un'estate in cui sembrava essere pronto a lasciare Torino per trovare più spazio altrove. Come riflette Tuttosport, in tempi recenti non si ricordano esempi di altri giovani della cantera con lo stesso percorso: Claudioha esordito in Prima squadra solo a 20 anni e mezzo, mentre la leggenda Del Piero all'età attuale di Miretti era a quota 35 presenze.Nessuno come il centrocampista classe 2003 ha saputo sfruttare ladella Juventus, cioè l'input di valorizzare il lavoro svolto dal settore giovanile fino all'. Categoria dopo categoria il percorso di Fabio è stato lineare e omogeneo, nonostante la concorrenza interna. L'unico cruccio? L'inseguimento del gol, arrivato in Nazionale con l'Under 21 ma non ancora con i bianconeri (tranne che in Serie C). Sicuramente questione di tempo, per un ragazzo che ha già bruciato le tappe e non intende fermarsi, sfruttando tutte le occasioni che gli saranno concesse. Arriverà anche quella gioia, e sarà bellissima.