Al Flagship Store della Juventus a Milano, sta andando in scena l'evento Meet & Beat, organizzato proprio dalla società bianconera. La giornata riguarda gli eSport, settore in cui la Juventus sta crescendo molto nell'ultimo anno, a partire dall'affiliazione con Konami per il videogioco PES 2020 fino ad arrivare alla creazione di un team apposta per competere ai tornei ufficiali.due delle stelle appunto della squadra bianconera. E chissà che non riesca anche il colpaccio di riuscire a batterli...Al termine delle partite, i tifosi potranno anche intervistare i gamers della Juventus, per scoprire tutti i segreti del loro allenamento., Ettorito per chi è dell'ambiente, è arrivato in bianconero come un vero e proprio colpo di mercato, visto che è stato per tre volte campione del mondo di PES. Un professionista, insomma, impossibile da battere: ci vogliono sette partite prima che uno dei tifosi presenti riesca a strappare almeno un punto ai gamers. Ed è stato ricompensato con una maglietta della Juventus.