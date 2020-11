Gianni Nanni, medico del Bologna e punto di riferimento per il CTS sulla Serie A, ha parlato a Radio Marte nel giorno della discussione sul ricorso su Juve-Napoli: "La soluzione è sempre la solita: tenere presente cosa è scritto nel protocollo. Quando c’è un positivo, va segnalato all’ASL. Poi scattano tutte le misure necessarie a confermare le positività. Se l’ASL di Bologna mi dicesse di non partire? Io non partirei. Forse c’è un eccesso di potere ma di fronte a un’autorità non posso dire che me ne frego e vado. Il protocollo però è molto chiaro: c’è stata la possibilità di continuare a giocare nonostante alcuni positivi."