Sentenze e coronavirus. Il binomio che fa più notizia di questi tempi. Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli da Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi per il Napoli: "ll club non ha mai annullato una sessione di tamponi. Il Dott. Canonico organizzò ulteriore ciclo di tamponi la domenica a Torino: fu questione di educazione avvisare che non sarebbero stati più effettuati perché l’Asl bloccò la partenza. Le voci su accordi sottobanco tra De Laurentiis e Asl sono dietrologia. Come opinione personale, dico che l’Asl dovrebbe adire le vie legali per tutelare l’onorabilità. I risultati nella prima squadra sono tutti negativi, però ci sono dei nuovi positivi nella Primavera".