Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, ha parlato a Radio Kiss Kiss del caso Juve-Napoli spiegando: “Secondo il regolamento è corretto che sia intervenuta la Asl. Non so quale sia il regolamento in Campania, ma esistono leggi statali e regionali. Le Regioni hanno l'autonomia di poter disporre le regole. Dobbiamo decidere se chi è positivo ed asintomatico è malato o no. A me non sembra. Bisogna che la Governance si riunisca e dia una disposizione ed una responsabilità anche alla parte medica. La mancata convocazione di Meret e Di Lorenzo in Nazionale? Sono scelte tecniche e tattiche e non mi pronuncio. Io mi comporterei in un modo, ma potrebbe non essere in sintonia con ciò che fanno gli altri".