Oltre un mese è passato dal malore in campo di Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia degli Europei. Oggi il giocatore danese dell'Inter è in attesa di capire se potrà essere idoneo a giocare di nuovo o se invece non potrà più calcare i campi da gioco. Un punto della situazione molto chiaro arriva damembro del Comitato tecnico-scientifico della Figc: "Da noi Christian Eriksen non potrebbe avere l’idoneità.può tornare con l’Inter".