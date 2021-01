Luca Gatteschi, medico sociale dell'Empoli, ha parlato ai microfoni della Rai prima della partita di Coppa Italia contro il Napoli, caratterizzata dal fermo a 3 giocatori (tra cui bomber Mancuso), l'allenatore e il magazziniere del club toscano per motivi sanitari: "Negli ultimi giorni abbiamo effettuato anche più tamponi di quanti previsti dal protocollo per garantire la sicurezza di tutte le persone che ci circondano e tutti qui nell'Empoli sono assolutamente negativi. Però la Asl di Napoli ha deciso comunque di tener ferme le persone ritenute "contatti stretti", ossia che erano sedute vicine in aereo a chi è poi risultato positivo".