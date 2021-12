Cosìmembro del CTS, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio riflette ciò che avviene nella società, e così come pure lì ci sono tanti positivi al Covid-19, così dal 10 gennaio anche i giocatori dovranno avere necessariamente il super green pass con la terza dose di vaccino.Il virus potrebbe diventare come l’influenza? Non c’è dubbio, c’è un’ampia discussione scientifica in questo momento. La terza dose sembra molto incisiva sulla variante, ci si può ammalare molto meno. La quarantena lunga porta tutta una serie di problematiche riportate alla vita sociale, basta pensare i tanti voli cancellati per i molti piloti in quarantena".