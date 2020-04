1









Sulle pagine del Corriere della Sera, emerge la storia di una lettera 'lunga venti pagine' inviata alla commissione medica della FIGC. Uno studio guidato dal professor Paolo Zeppilli, che contesta il protocollo sulla ripresa degli allenamenti. Il documento elenca la lista di perplessità ed è stato firmato da 17 club su 20. Tra questi, non figura la Juventus. Come i bianconeri, hanno deciso di non partecipare Lazio e Genoa.



LA PREOCCUPAZIONE - Quello che preoccupa i medici è l'aspetto legale della questione. Le conseguenze penali nell'ipotesi in cui, se dovessero essere applicate queste linee guida, venisse fuori un altro caso positivo. La Lega non intende fermarsi e aspetta le decisioni di Spadafora.