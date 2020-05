1









Il programma di Mediaset Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, rischia di chiudere i battenti. L'anticipazione è di Leggo che scrive come i costi del programma siano diventati quasi insostenibili per l'azienda costretta a fronteggiare importanti cali pubblicitari a causa dell'emergenza coronavirus. In questa ultima stagione Tiki Taka ha ottenuto buoni ascolti, con una media spesso vicina all’8% di share. La trasmissione condotta da Pierluigi Pardo ha dovuto gestire anche alcune grane come la "cacciata" di Antonio Cassano.