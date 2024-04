L'ad dell'Lucaè intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, parlando anche di Teunche è un obiettivo di mercato della. Ecco il suo commento: "Non è durante il campionato che l’Atalanta ha la necessità di sedersi per parlare di un proprio giocatore. È normale che Koopmeiners, come altri giocatori, possono attrarre l’interesse di altre squadre. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse perché, al momento, non vogliamo parlare dei nostri tesserati. Finita la stagione parleremo e affronteremo il mercato con l’obiettivo di rinforzarci".