Buone notizie per i tifosi bianconeri. Come riportato da Calcio e Finanza, in occasione del Black Friday, piattaforma streaming di Mediaset, offrirà per trenta giorni ladi, canale ufficiale della squadra, che al termine della promozione costerà 3.99 euro al mese. Il prezzo risulta uguale al costo mensile presentato dal club bianconero, sul cui sito sono illustrati diversi pacchetti con cui abbonarsi. Il canale offre un dietro-le-quinte esclusivo della quotidianità della Juventus, dal campo di allenamento alla preparazione alle partite, con tutte le conferenze stampa e gli highlights della prima squadra, delle Women e dell'Under 23, per una full immersion nel mondo della Vecchia Signora.