Adesso Mediapro rilancia. Nell'asta per i diritti tv della Serie A 2021-24, compresi i diritti d'archivio, Mediapro ha fatto un'offerta importantissima. E cioè 1,2 miliardi, che con le spese di produzione potrebbe arrivare a 1,3 miliardi. Il gruppo spagnolo, come racconta Tuttosport, ha definito nella giornata di ieri l'ultima proposta. E in attesa che chiarisca la questione delle garanzie bancarie, diversi club hanno già mostrato scetticismo. Tra queste, Juve e Inter. In questo caso, la Serie A potrebbe sorpassare Ligue1 e Bundesliga, avvicinandosi alla Liga come secondo campionato d'Europa per totale di diritti tv.