Abbiamo raccolto, e sulla base di questi si è calcolata. Sette giornate, quel che basta per cercar nei numeri la conferma di un’impressione o magari per ricredersi su qualche giocatore. Delle volte infatti si sbuffa per abitudine, si prende un dritto a testa bassa, solo perché le cose in generale non vanno. Ma le prestazioni cosa ci dicono sommandole una all’altra? Tenetevi pronti allora per qualche sorpresa. D’ora in avanti ci staremo dietro, nella convinzione che la media-voto sia uno strumento interpretativo alla lunga efficace, difficile da smontare. In una parola, utile. Utile per tutti noi che seguiamo con passione il cammino della Signora.