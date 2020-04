Stanno facendo discutere le parole di Beppe Bergomi rilasciate a Sky Sport : "Quali sono state le due partite che la Juventus ha giocato meglio quest'anno? Le due partite contro l'Inter; perchè ha bisogno di avversari all'altezza per trovare le giuste motivazioni. Dybala? È un grande giocatore, non è un grande campione né un fuoriclasse", le parole dell'ex difensore dell'Inter che hanno scatenato i tifosi della Juve. Tra questi il comico Edoardo Mecca che su Twitter scrive: "Bergomi sostiene che Dybala non sia un fuoriclasse.".