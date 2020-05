Attore, comico, grande tifoso della Juventus e de Ilbianconero.com ed è diventato famoso anche con le imitazioni di tanti personaggi del mondo Juve: da Buffon ad Allegri, da Delneri a Nedved. Edoardo Mecca ha risposto ad alcune delle nostre domande sulla Juventus e la sua passione per i colori bianconeri. Entrando in tackle su calciopoli e le recenti parole di Giorgio Chiellini: "Certe cose su alcuni giocatori in Nazionale le dissero anche altri in quel periodo ma nessuno farà mai notizia più del capitano - ci racconta - soprattutto se quel capitano gioca nella Juve".





In questi giorni in cui si ricordano i verdetti degli ultimi anni si è anche tornati a parlare molto di calciopoli, che idea ti sei fatto in questi anni?

"Prove vere e proprie non se ne sono viste, sentenze che lasciano dubbi a distanza di anni. La cosa certa è che quei due scudetti furono stravinti sul campo da una Juve che portò 8 undicesimi a giocarsi la finale del mondiale 2006".





Qual è il tuo giocatore preferito di tutti i tempi della Juve?

"Gianluca Vialli perché grazie a lui ho iniziato ad amare da piccolo la Juve e perché fu il capitano di una delle Juventus più forti di sempre".





Di quale giocatore attuale, non faresti mai a meno?

In questo momento, tralasciando ovviamente CR7 e Dybala, non rinuncerei mai a Bentancur, sostanza e qualità che sarà fondamentale anche per il centrocampo futuro









Cosa pensi della ripresa del campionato? Saresti favorevole?

"Sì ma solo se viene salvaguardata la salute di tutti i componenti delle varie società al 100%"





E se finisse tutto? Acceteresti lo scudetto a tavolino?

"Se dovesse interrompersi qui il campionato, riterrei giusto assegnarlo ma lo riterrei ovviamente uno scudetto a metà".





Sarri ti ha convinto fin qui?

"Se dopo aver vinto per 8 anni di fila prendi un nuovo allenatore a cui chiedi di continuare a vincere cambiando filosofia di gioco devi dargli tempo. Sarri è un eccellente conoscitore di calcio ed è tra i migliori allenatori in circolazione. I risultati fino ad ora sono dalla sua parte".





Cosa ti manca dello Stadium?

"Mi manca tutto, in particolar modo durante il lockdown la normalità dei rapporti sociali".