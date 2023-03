Dopo il lungo calvario legato all'infortunio (e le ricadute), il francese è stato al centro delle polemiche per il ritardo in ritiro che ha causato la multa e la mancata convocazione con il Friburgo. Ma Pogba non molla, anzi.Ieri ha svolto l'intero allenamento con il gruppo, dopo che come riferisce Tuttosport, era sceso negli spogliatoi la sera prima per festeggiare insieme alla squadra la vittoria.. A partita in corso o chissà se addirittura dal primo minuto.Il tempo per cambiare una stagione stregata e per rimediare agli errori commessi c'è e l'ex Manchester United vuole davvero lasciarsi alle spalle questi mesi da incubo conclusi dall'ultima vicenda di questi giorni. "Reset" ha scritto sui social.A partire da domani, dalla Sampdoria.