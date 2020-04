1









Il centrocampista del Manchester United Scott McTominay ha rivelato al podcast ufficiale del club il suo culto per Cristiano Ronaldo. Il classe ’96 ha spiegato quanto l’attaccante della Juventus sia importante come modello per la sua crescita personale: “Guardi Ronaldo e giocatori come lui, la loro mentalità è la migliore di tutte. Prendo esempio da uno come lui, per la forma fisica che ha conquistato e il modo in cui si applica. Ho visto due giorni fa una sua foto, mentre stava leggendo e ripassando diverse cose che sta provando ad imparare nella sua vita fuori dal campo".