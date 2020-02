Steve McManaman, ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid, parla dell'ex compagno di squadra Zidane al sito Horseracing.net: "Zizou alla Juve? ha giocato per loro, parla italiano ed è un eroe laggiù, quindi sarebbe facile per lui lì. Poiché la Juventus è così dominante, Zidane conosce molto bene Cristiano, conosce molto bene i giocatori. Non so l'opinione di Maurizio Sarri alla Juventus, ma al momento stanno giocando molto bene. Sono in cima alla classifica nonostante dietro siano un po 'più vicini del normale. Penso che al momento Zizou possa accettare qualsiasi lavoro. Otterrebbe il lavoro del PSG se lo desiderasse, probabilmente otterrebbe il lavoro del Bayern Monaco se lo desiderasse. Tutti lo vorrebbero a causa del suo record e di ciò che ha ottenuto in così poco tempo".