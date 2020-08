McKennie è una buona notizia. Se non altro per la Borsa, in attesa di ciò che mostrerà in campo. La Juventus chiude in positivo questo mercoledì, con la giornata che è in lieve rialzo per tutta la Borsa italiana nonostante l'emergenza Coronavirus sia ancora in atto (oggi oltre 1300 nuovi contagi). Piazza Affari chiude a 0,56 in positivo, tra i migliori titoli Telecom (+5,41%), MEdiobanca (+3,15%) e Stimcroelectronics (+2,73%). La Juventus chiude a 0,83% in positivo.