Mancano solo gli ultimi tasselli burocratici prima dell'ufficialità. Weston McKennie è ormai un giocatore della Juventus, e ieri - giorno del suo compleanno - ha trascorso praticamente tutta la giornata al JMedical. O almeno buona parte. Sei ore e mezzo di esami e controlli, in mezzo anche il primo pranzo italiano. Non è arrivato ancora l'annuncio perché tra Germania, Italia e Stati Uniti mancano ancora alcuni documenti. La Gazzetta si interroga su quale sarà il suo numero di maglia: " Presto allo Juventus Store sarà in vendita anche la sua maglia: allo Schalke indossava il 2, che però a Torino è già di De Sciglio, mentre in nazionale ha l’8, di proprietà di Ramsey. I bianconeri lo prendono in prestito oneroso con diritto di riscatto (3+18 milioni). Duttile e molto fisico, è una mezzala che può fare tutti i ruoli del centrocampo".