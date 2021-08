L'americano può dire addio in questi ultimi giorni di mercato per un'offerta vicina ai 30 milioni di euro cash. Il club valuta questa possibilità e aspetta la proposta giusta, che può arrivare dall'Inghilterra o dal Bayern Monaco. In Premier League piace moltissimo e il Tottenham di Fabio Paratici è la squadra che più si è fatta sentire. Oggi sui quotidiani si parla di un possibile scambio con Sissoko, centrocampista francese 32enne, e i tifosi non l'hanno presa per nulla bene. Tra chi dà la colpa alla dirigenza e chi a Max Allegri. (QUI LE ULTIME)