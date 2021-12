Rinunciare aper ricavare fondi da reinvestire nel mercato di gennaio: questa, secondo quanto riferito dal Daily Express, la strategia della Juventus per il centrocampo. McKennie è tra quei profili che in presenza di un'offerta congrua potrebbero lasciare Torino: su di lui è forte l'interesse del Tottenham. Per il tabloid inglese i bianconeri, ceduto l'americano, si fionderebbero su Aurelien Tchouaméni, obiettivo che da tempo rientra nei radar bianconeri. In un'ipotetica trattativa con il Monaco, potrebbe rientrare anche il cartellino di Ramsey.