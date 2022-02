Il centrocampista della Juve Weston McKennie - o "Big Mac", come è soprannominato nello spogliatoio bianconero - si è raccontato ai microfoni di 1 vs 1, in un'intervista che sarà disponibile da domani su DAZN. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne propone alcune anticipazioni.



PIRLO E ALLEGRI - "[La differenza è ] l'esperienza. Allegri allena da non so quanti anni, Pirlo ha finito da poco di giocare. È diverso quando non puoi fare niente concretamente. A volte, mentre stavamo giocando, dopo che qualcuno aveva fatto un passaggio, lo guardavo a bordocampo e capivo cosa stesse pensando: "Io avrei fatto un altro passaggio, io avrei fatto meglio, perché non hai calciato così?"".