'Parecchio necessitata'. Di cosa parla Weston, direttamente da Dubai? Chiaramente delle vacanze, di gran lunga meritate oltre che - come spiega pure lui nella descrizione dell'immagine - parecchio necessitate. Ecco, una grande foto, perfetta per il suo feed: la tenuta è da spiaggia, camicia e costume con i colori del tramonto californiano, palme ovunque e sullo sfondo i grattacieli della città più calda delle vacanze natalizie. In zona c'era pure Cristiano Ronaldo, qualche giorno fa protagonista ai Globe Soccer Awards. Per Weston, solo vacanza. Magari, in futuro...