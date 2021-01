Urla. Di gioia, di felicità. Di grandissima soddisfazione. E anche un po' di sfogo, sì. Perché la settimana appena trascorsa è stata difficile da digerire, e per fortuna dopo San Siro c'è stata Reggio Emilia, la Supercoppa, la voglia di vincere e di dire al mondo: no, la Juventus non è quella vista a San Siro. E allora ecco che si spiegano tutti i sorrisi arrivati al fischio finale della Supercoppa Italiana: hanno vinto i bianconeri, meritatamente per 2-0 contro il Napoli. Ha segnato Ronaldo, ha chiuso Morata, nel mezzo due grandi prestazioni di Szczesny (pazzesco in due occasioni) e di Cuadrado, autore dell'ultimo assist.



