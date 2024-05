La stagione di McKennie

Bivio in estate: rinnovo o addio

Weston Mckennie ha stupito tutti in questa stagione. Doveva essere un sacrificabile nell'ultima sessione estiva di mercato, invece è diventato un fedelissimo di Massimiliano Allegri. Corsa e fiato al servizio della Juventus, che ha giovato molto dall'americano. Un rendimento costante che inevitabilmente apre discorsi in ottica mercato. Lui, come altri giocatori della Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2025. Si può definire a tratti sorprendente la stagione dell'americano con la maglia bianconera. Nello scacchiere di Allegri è diventato il grimaldello con cui aprire le difese avversarie. Se guardiamo il numero degli assist, parliamo di una cifra importante. Sette assist messi a referto in questa annata, con ancora la possibilità di incrementare il bottino. Vi sono ancora i 3 assist in Coppa Italia, sono dieci in tutta la stagione. L'unica pecca è l'astinenza dal gol.La situazione contrattuale del giocatore va monitorata con attenzione. In caso di mancato rinnovo con Madama allora la cessione in estate sarà inevitabile. La Juventus e Giuntoli vorranno inevitabilmente massimizzare la cessione, che comunque non sarà mai piena visto il contratto in scadenza. Una permanenza ed eventuale cessione in inverno è una strada da evitare, perché l'eventuale vendita potrebbe avvenire a cifre più basse. In caso di rinnovo la situazione potrebbe comunque cambiare. Fermo restando che le casse della Juventus necessitano di soldi, la permanenza non è comunque scontata per il giocatore. Se sarà lui ad andarsene la Juventus potrà comunque garantirsi una cessione più grossa. Ma anche nel caso in cui fosse la Juventus a volersi privare del giocatore ascoltando le offerte. In ogni caso, la sensazione è che questa sarà effettivamente un mercato da ultima spiaggia per McKennie.