Oggi nel Nord America non è un giorno come gli altri. Oggi è il Giorno del Ringraziamento, in originale Thanksgiving Day. Una festa nata nel 1621, come ringraziamento verso Dio e i nativi americani per aver fornito sostentamento ai Padri Pellegrini giunti nel continente americano dall'Inghilterra. In questo 26 novembre così speciale, la Juventus ha voluto rivolgere gli auguri a tutti i tifosi bianconeri americani. L'ha fatto attraverso una foto di esultanza che vede in primo piano Weston McKennie, il primo giocatore made in Usa nella storia della Juve.