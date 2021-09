È una domanda che sicuramente ci siamo posti in tanti e che a distanza di giorni ancora ci perseguita. Allegri aveva dichiarato in conferenza stampa: “Non deve partire. Ha gol nelle gambe... è un centrocampista offensivo”. La fiducia dell’allenatore insomma c’è, facciamo anche senza risalire al siparietto di Juve-Cesena nel precampionato, quando Allegri gridò al texano “quest’anno devi fare dieci gol!”. Inoltre McKennie, con Pirlo, pur partendo da una posizione diversa, finiva spesso e volentieri sulla trequarti. Perciò non è un novizio. La zona di rifinitura non è un ambiente a lui ostile. Di conseguenza è una conclusione un po’ affrettata e di superficie scagionarlo con un sommario ‘fuori ruolo’.