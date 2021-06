Quella bacchetta magica funziona sempre e comunque, anche oltremanica: Weston McKennie vola in cielo con una magia alla Harry Potter e segna il gol del 2-2 tra Usa e Messico contribuendo alla vittoria della Concacaf Nations League. Un gol ma non solo per il centrocampista, che ha fatto grandi prestazioni durante tutta la competizione diventando il miglior giocatore del torneo. 3-2 finale ai supplementari firmato da Christian Pulisic e grande festa a stelle e strisce.



CON ALLEGRI - La Juve osservava da lontano, aspettando Weston per la nuova stagione, la seconda del centrocampista arrivato l'estate scorsa dallo Schalke. Impatto devastante con il campionato italiano, è diventato uno dei punti fermi di Andrea Pirlo calando poi alla lunga anche a causa di alcuni problemi fisici. McKennie è un giocatore che piace a Massimiliano Allegri, che negli anni ha sempre saputo valorizzare i calciatori di corsa, inserimento e forza fisica: da Boateng nel Milan a Vidal in bianconero dove aveva esaltato anche le caratteristiche di Matuidi ed Emre Can, oltre a quelle di Khedira.



L'IDEA DI CONTE - Weston farebbe comodo a ogni allenator e lo sa bene Antonio Conte, che come racconta Calciomercato.com ha apprezzato molto la stagione dell'americano tanto da metterlo in cima alla lista delle richieste di mercato in caso di una nuova avventura su un'altra panchina dopo l'addio all'Inter. Un'idea rimasta tale perché al momento l'allenatore non ha ancora trovato un progetto convincente dopo il no al Tottenham, intanto Allegri osserva McKennie e lo studia per la prossima stagione.