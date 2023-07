Tra Germania, Inghilterra o Turchia potrebbe essere anche il futuro di Weston, che a differenza di Zakaria in questi giorni è negli Usa con Danilo e compagni. In tournée c’è anche Paul. Il francese, reduce da un anno trascorso più in infermeria che in campo (161’ tra Serie A e Coppe), si allena ancora a parte e Allegri non sa quando potrà utilizzarlo. Il pressing degli arabi dell’Al Ahli, però, continua e il futuro bianconero del Polpo resta in bilico. Lo riporta Gazzetta.