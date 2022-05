Paratici e Conte guardano ancora in casa Juve, pronti a far partire un nuovo colpo. Dopo la coppia Bentancur-Kulusevski e il pressing per Perisic, ora ecco il ritorno secco su Weston McKennie, da sempre pallino di Paratici, ma che piace tanto anche a Conte. Ed è uno dei centrocampisti preferiti da Max Allegri per le sue qualità uniche di inserimento offensivo. E' mancato tanto nei tre mesi di assenza per infortunio e la Juve ha sofferto, così ha le idee chiare per il futuro.



Un mercato importante imporrebbe anche di dover sacrificare qualcuno per fare cassa e lui ha molto mercato, perciò in caso di una proposta significativa, la Juve ragionerebbe anche sull’eventualità di perdere McKennie. Come riporta il Corriere dello Sport, da Londra dovrebbe arrivare alla Continassa una proposta da almeno 40 milioni. Oggi pesa circa 14 milioni sul bilancio e quindi si potrebbe generare una sostanziosa plusvalenza.



Intanto la Juve ragiona sul sostituto: i radar si sono posati su Kouadio Koné, centrocampista francese di origini ivoriane classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, 3 gol e un assist in 29 presenze nella stagione appena conclusa. Giocatore “box to box” che piace anche ad Atletico Madrid, United e Leicester. Un Zakaria-bis, che arriverebbe anche dalla stessa squadra.