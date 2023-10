Torna la voglia di riprovare a vedere McKennie mezzala, giusto per far sì che alla fine del match a Locatelli non venga il mal di testa dopo aver cercato sbocchi o compagni in grado di alzare il ritmo o l’imprevedibilità delle giocate, scrive Tuttosport. Del resto in questo avvio di stagione Rabiot non è certo in modalità Cavallo pazzo, Fagioli lui stenta a trovare continuità per via dello stesso handicap del transalpino (la sua preparazione è stata condizionata) e Miretti non sta cogliendo le occasioni che gli vengono proposte.